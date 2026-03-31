La decisione di Clement Turpin di espellere Alessandro Bastoni per il fallo di Amar Mamic, purtroppo, non fa una grinza. Anche Andrea Stramaccioni, opinionista di RAI Sport, inchioda alle sue responsabilità il difensore dell'Inter: "Purtroppo per gli elementi per il rosso ci sono tutti, Alessandro si è preso un enorme rischio ed è una cosa veramente pesante, soprattutto nel calcio moderno. Il rosso era inevitabile".