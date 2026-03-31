La decisione di Clement Turpin di espellere Alessandro Bastoni per il fallo di Amar Mamic, purtroppo, non fa una grinza. Anche Andrea Stramaccioni, opinionista di RAI Sport, inchioda alle sue responsabilità il difensore dell'Inter: "Purtroppo per gli elementi per il rosso ci sono tutti, Alessandro si è preso un enorme rischio ed è una cosa veramente pesante, soprattutto nel calcio moderno. Il rosso era inevitabile".
Sezione: Focus / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 22:06
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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