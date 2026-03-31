Intervistato dal sito Flashscore.com, il portiere del Fenerbahçe e della Nazionale brasiliana Ederson racconta dell'importanza che ha avuto per la sua crescita l'esperienza al Benfica al fianco del connazionale Julio Cesar: "È successo una decina d'anni fa. Se non sbaglio, 11 o 12. Julio è una persona che mi ha insegnato molto. Non solo nel calcio, ma anche al di fuori di esso. Mi ha sempre dato consigli su come investire i miei soldi quando ho iniziato a guadagnare bene, su come reinvestirli, su come sapere cosa farne perché... come i soldi arrivano, se ne vanno se non hai la testa sulle spalle."

Prosegue Ederson: "Mi ha aiutato, mi ha insegnato come investire i soldi, quindi ho imparato molte cose positive da Julio. Julio è stato una figura chiave nel mio percorso, non solo in campo, ma anche fuori. È una persona straordinaria e mi ha aiutato moltissimo."