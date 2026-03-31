Nonostante non si intraveda spiraglio di miglioramento alcuno nella situazione in Medio Oriente col conflitto Israele-USA-Iran che imperversa ormai da settimane, Gianni Infantino prevede che non ci saranno ripercussioni sui Mondiali 2026. Anzi, il numero uno del calcio mondiale ritiene che la Nazionale iraniana recederà dal proprio intento di non prendere parte alla competizione: "L'Iran parteciperà ai Mondiali e le partite si svolgeranno dove previsto, secondo il sorteggio", ha affermato Infantino al termine del match vinto dal Melli Team per 5-0 contro la Costa Rica, con doppietta dell'ex attaccante nerazzurro Mehdi Taremi.

Infantino ammette di aver messo la sua parola: "Siamo qui per questo. Siamo felicissimi perché è una squadra molto, molto forte, sono molto contento. Ho visto la squadra, ho parlato con i giocatori e con l'allenatore, quindi va tutto bene". Il programma dell'Iran, lo ricordiamo, prevede le sfide a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda e il 21 contro il Belgio, poi a Seattle il 27 giugno contro l'Egitto.