Paesi Bassi che passano in vantaggio dopo appena 3 minuti con un autogol di Willan Pacho nell'amichevole di Eindhoven contro l'Ecuador, ma che nove minuti dopo vanno sotto di un uomo: è stato infatti mandato sotto la doccia con ampio anticipo Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter, infatti, ha subito un rosso diretto per aver negato una chiara occasione da gol all'attaccante ecuadoregno Gonzalo Plata, che lo aveva seminato su un lancio dalle retrovie. Dumfries lo blocca cingendogli le spalle e l'arbitro tedesco Sascha Stegemann non ha dubbi nell'estrarre il rosso.

Per ristabilire l'equilibrio difensivo, Ronald Koeman ha richiamato Donyell Malen per far entrare Lutsharel Geertruida: Malen che sarà avversario proprio di Dumfries domenica a San Siro in occasione di Inter-Roma.