Dopo quattro giornate la Champions League dell’Inter ha un volto molto diverso rispetto a quello di metà ottobre.

Le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge avevano lasciato i nerazzurri a zero punti dopo le prime due partite. Le successive vittorie contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord hanno però rimesso in equilibrio il percorso europeo: sei punti, quindicesimo posto nella fase campionato e ancora quattro gare davanti per capire fin dove può arrivare la squadra di Cristian Chivu.

Il 3-0 di Rotterdam è stato l’ultimo segnale in questa direzione. Più del risultato in sé, conta il modo in cui è arrivato: seconda partita consecutiva senza subire gol in Champions, gara gestita con maggiore continuità e contributi arrivati da più zone del campo.

Yann Bisseck ha sbloccato la gara con il suo primo gol in Champions League, Pio Esposito ha firmato il raddoppio e Piotr Zielinski ha chiuso i conti nella ripresa. Tra i protagonisti anche Djed Spence, premiato come Player of the Match dopo aver servito Bisseck e aver creato l’azione da cui è nato il secondo gol.

Sono dettagli che aiutano a leggere un’Inter meno dipendente da un singolo uomo o da una sola soluzione offensiva. Nelle settimane in cui il calendario ha chiesto molto alla rosa, Chivu ha trovato risposte anche da giocatori che non necessariamente partivano come i nomi più attesi della serata.

Sei punti cambiano la prospettiva, non ancora il traguardo

La classifica resta corta e non permette conclusioni troppo comode. L’Inter è quindicesima con sei punti, mentre l’ottavo posto – l’ultimo che garantisce l’accesso diretto agli ottavi – è attualmente a quota nove.

Tre punti di distanza dopo quattro giornate non sono molti, ma nemmeno abbastanza per trasformare la top 8 in un obiettivo acquisito. Più semplicemente, le due vittorie consecutive hanno restituito all’Inter margine e possibilità che dopo le prime due partite sembravano molto più limitati.

Il calendario restante sarà tutt’altro che uniforme.

Il 25 novembre arriva lo Stoccarda a San Siro. Poi ci saranno la trasferta contro il Borussia Dortmund, il Liverpool in casa a gennaio e infine lo Slovan Bratislava fuori casa.

Ci sono quindi avversari di altissimo livello, ma anche partite nelle quali i nerazzurri possono realisticamente cercare punti. È questo, più della classifica di oggi, a rendere interessante la seconda metà della fase campionato: l’Inter ha rimesso il proprio destino europeo in una posizione molto più gestibile, ma deve ancora trasformare la reazione delle ultime settimane in continuità.

La sosta arriva nel mezzo della risalita

Prima di tornare alla Champions ci sarà anche la pausa per le nazionali.

Per l’Inter arriva dopo un periodo particolarmente intenso: quella di Rotterdam è stata l’ottava partita giocata in 23 giorni. Da una parte, quindi, la sosta offre a Chivu la possibilità di far recuperare energie a una parte del gruppo. Dall’altra interrompe un momento in cui la squadra sembra aver trovato maggiore solidità europea.

Come sempre, molto dipenderà anche da come rientreranno i tanti nazionali. Il vantaggio di avere qualche giorno in più per lavorare e recuperare può essere rapidamente ridimensionato se qualcuno torna con problemi fisici.

Quando ripartirà il calendario dei club, inoltre, il ritmo tornerà subito alto: Atalanta il 22 novembre in campionato, Stoccarda tre giorni più tardi in Champions.

La pausa, insomma, non chiude un capitolo. Lo sospende proprio mentre la stagione europea dell’Inter comincia a diventare più interessante.

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Per l’Inter, però, il punto centrale resta naturalmente quello che succede in campo.

Due giornate fa la priorità era rimettere in piedi una partenza europea complicata. Sei punti più tardi, la domanda è diventata più interessante: quanto può salire questa squadra nelle quattro partite che restano?

La risposta comincerà ad arrivare dopo la sosta, quando lo Stoccarda farà visita a San Siro.