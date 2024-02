Con la vittoria di ieri sulla Juventus, l'Inter fa un passo enorme verso la seconda stella, quantomeno secondo gli scommettitori. Dopo il successo dei nerazzurri di ieri a San Siro sono crollate le quote per il ventesimo titolo, offerto ora a 1,13 su 888sport che mettono la rimonta in classifica della squadra di Allegri a 4,35.

Un balzo in avanti in campionato per la squadra nerazzurra che trova la fiducia dei booking anche in Champions League al punto che la vittoria del titolo per la Beneamata si gioca a 15 su Goldbet e Better. Mentre anche soltanto la replica del percorso dello scorso anno, dunque arrivare in finale, è fissata a quota 7.