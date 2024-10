Mauro Nepi, ultrà interista e una delle 19 persone arrestate il 30 settembre scorso nell'ambito dell'inchiesta 'Doppia Curva' sulle tifoserie di Inter e Milan, dovrà restare in carcere. È questa - come riportano le varie agenzie di stampa - la decisione del Tribunale del Riesame di Milano che, dopo l’udienza di ieri, ha respinto il ricorso della difesa. Per domani sono fissate le udienze davanti al Riesame anche per Christian Rosiello e Riccardo Bonissi, ultras milanisti che hanno presentato ricorso contro gli arresti.