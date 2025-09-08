Pier Silvio Berlusconi, leader di MFE-MediaForEurope, si conferma il manager italiano con la migliore reputazione online per il mese di agosto 2025. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese monitora visibilità e autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati. Dal 2020 a oggi la prima posizione della classifica è stata occupata in prevalenza da manager della finanza, dell’energia e della moda. La conferma di Berlusconi, primo con un punteggio di 85.95 al vertice rappresenta quindi un risultato significativo per il settore dei media. Il percorso è consolidato: da 2 anni consecutivi guida il comparto media e da 25 mesi è stabilmente presente nella top ten generale.

Al secondo posto, si conferma l’AD di Eni Claudio Descalzi (85.85) con profitti oltre i 2,5 miliardi nel semestre. Stabile al terzo posto Carlo Messina (85.29) che batte le stime con utile semestrale netto di Intesa Sanpaolo a 5,2 miliardi. Registra un bel balzo in avanti Beppe Marotta, presidente dell'Inter, che guadagna undici posizioni in un mese piazzandosi al 73esimo posto.