Alla pausa col magone. L'Inter viene costretta al pareggio da una coriacea Fiorentina che conferma il suo ottimo momento di forma imponendo l'1-1 ai nerazzurri, punto decisamente guadagnato per la formazione gigliata e che lascia alla squadra di Cristian Chivu un retrogusto assai amaro in bocca. La rete in apertura di Pio Esposito sembrava essere foriera di una serata importante, la squadra di casa subisce il colpo ma dopo una nuova occasione per l'attaccante interista cresce progressivamente e alla fine si fa preferire nel computo finale del match. È Cher Ndour al 77esimo a trovare la rete dell'1-1 su una respinta corta di Yann Sommer, azione figlia di un errore di Nicolò Barella. Inter che rimane a +6 dal Milan e +7 dal Napoli ma denuncia nuovamente una certa fatica a gestire il vantaggio: e mentre i cantori del campionato si rallegrano per una contesa Scudetto ancora decisamente aperta, l'Inter, al quarto match a secco di vittorie, si appresta a vivere una pausa decisamente piena di dubbi pesanti.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-1

MARCATORI: 1' Esposito (I), 77' Ndour (F)

FIORENTINA: 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli (91' 80 Fabbian); 65 Parisi (69' 17 Harrison), 4 Brescianini, 27 Ndour, 10 Gudmundsson (91' 15 Comuzzo); 20 Kean (85' 91 Piccoli).

In panchina: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (46' 15 Acerbi); 2 Dumfries (86' 11 Luis Henrique), 23 Barella (83' 8 Sucic), 20 Calhanoglu (69' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram (69' 14 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye.

Allenatore: Aleksandar Kolarov.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Bahri - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Maresca. Assistente VAR: Massa.

Note

Possesso palla: 40%-60%

Tiri totali: 16-12

Tiri in porta: 6-4

Ammoniti: Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Brescianini (F), Ndour (F), Barella (I), Kean (F)

Corner: 3-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - Su questo episodio finale fischia Colombo, rien ne va plus al Franchi! L'Inter non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina e ora vede effettivo l'accorciarsi del distacco da Milan e Napoli.

95' - Miracolo di De Gea su Esposito. Conclusione da centroboa dell'attaccante nerazzurro, lo spagnolo si allunga e respinge.

94' - Fallo di mano di Ndour, punizione per l'Inter per uno degli ultimi assalti.

92' - Prova Akanji a colpire in allungo, ma il suo tiro è debole e centrale e finisce nelle fauci di De Gea.

91' - Nella Fiorentina dentro Fabbian per Fagioli e Comuzzo per Gudmundsson.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Altro tentativo dalla distanza di Fagioli, anche questa volta conclusione a lato.

86' - Dentro anche Luis Henrique, che rileva Dumfries.

85' - Finisce la partita di Kean, che lascia il campo a Piccoli.

84' - Continua il forcing viola, con l'incitamento del Franchi.

83' - Esce Barella, Kolarov manda in campo Sucic.

82' - Doppia conclusione dell'Inter, Brescianini al posto giusto blocca il tiro di Bonny. La Fiorentina poi riparte su errore di Bonny con Harrison che entra in area, si accentra e prova il tiro a giro mandando fuori.

80' - Ndour sfonda, poi appoggia per Gudmundsson che calcia malissimo. Kean si lamenta perché era in ottima posizione.

77' - PAREGGIO DELLA FIORENTINA! NDOUR! Pallone perso da Barella, ripartenza Fiorentina col cross di Gudmundsson deviato da Sommer non in maniera impeccabile, l'ex Benfica piomba sul pallone e impatta.

76' - Storie tese tra Pongracic e Dimarco, proteste viola per un presunto tocco col braccio attaccato al corpo di Pio Esposito in area nerazzurra.

75' - Kean non arriva sul cross di Dodo, Dumfries tutto solo concede calcio d'angolo.

73' - Dumfries devia di testa un cross di Harrison, Fagioli arriva di controbalzo sul pallone vacante mandando fuori.

71' - Sommer riesce a chiudere con una respinta sulla conclusione di Gudmundsson, poi Bisseck salva su Brescianini.

69' - Arrivano altri cambi per l'Inter: dentro Bonny per Thuram e Frattesi per Calhanoglu. Nella Fiorentina fuori Parisi, in campo Harrison.

65' - Anche Kean entra nella lista dei cattivi: fallo su Dumfries che era partito in avanti, Colombo ci mette qualche secondo prima di fischiare.

62' - Arriva un altro ammonito: è Barella, che frana su Dodò che tenta la ripartenza.

62' - Akanji ancora a tera, il pubblico del Franchi mugugna.

60' - Scontro Akanji-Ndour, Colombo estrae un cartellino giallo per il viola. Punizione per l'Inter.

59' - Uscita così così di De Gea su Esposito, l'iberico concede un corner. Calcia Dimarco, Thuram manda fuori.

57' - Gudmundsson e Zielinski si pestano a vicenda, per Colombo è fallo dell'islandese.

56' - Prova a ripartire l'Inter, Brescianini atterra Dimarco lanciato in avanti. Ammonizione per lui.

55' - Brescianini anticipa Thuram e parte verso l'area saltando un paio di difensori prima di venire chiuso da Bisseck in corner.

54' - Bel lancio in profondità di Gosens per Kean, che era in fuorigioco. Sommer per evitare guai esce e blocca.

54' - Azione insistita a ridosso dell'area viola, poi la difesa toscana libera.

51' - Akanji prova il colpo di testa sul corner di Calhanoglu, mandando però la palla fuori.

48' - Progressione potente di Bisseck che a ridosso dell'area apre per Dumfries, il cui cross è però facile preda della difesa viola.

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21.51 - La Fiorentina batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.50 - Ufficializzato il cambio: Carlos Augusto lascerà il campo ad Acerbi.

21.49 - Le squadre riguadagnano il campo per l'inizio del secondo tempo.

21.46 - Riscaldamento intenso per Acerbi, che si appresta ad entrare in campo.

HALFTIME REPORT - La rete dopo poco più di 40 secondi firmata da Pio Esposito, servito alla perfezione da Nicolò Barella, avrebbe potuto essere il preambolo di una serata importante per l'Inter. Ma la Fiorentina, pur impiegando qualche minuto per assorbire lo shock, riprende il filo del discorso e gioca la sua partita gagliarda creando alcune occasioni anche clamorose per pareggiare, su tutte quelle non concretizzate da Albert Gudmundsson e Moise Kean. Inter che prova a gestire, sfiora il raddoppio ancora con Esposito, ma a volte appare un po' passiva. Male sin qui la direzione di Colombo.

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45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol dopo nemmeno un minuto di Pio Esposito.

45' + 1 - Inizia il minuto di recupero.

44' - Ammonito anche Carlos Augusto, che salterà la partita con la Roma essendo diffidato. Colombo non aveva sanzionato un intervento su Thuram di qualche secondo prima.

42' - Colombo sorvola su un intervento prolungato di Ranieri su Zielinski, poi però ammonisce Dimarco per un intervento sullo stesso Ranieri.

41' - Contrasto Ndour-Calhanoglu, ha la peggio il turco che resta a terra qualche istante.

39' - Kean arriva sul campanile innescato da Parisi sul tiro di Fagioli e segna da due passi con una gran volée, ma anche qui c'è offside.

37' - Bravissimo Kean a vincere il duello con Akanji, per poi provare a lanciare sulla profondità Ndour che viene anticipato in uscita da Sommer.

33' - Barella spezza il ritmo gigliato con una ripartenza veloce, sugli sviluppi palla di Zielinski a Dimarco che calcia trovando il muro di Brescianini che concede un corner.

32' - Sommer esce in maniera un po' avventata su Parisi che riesce a controllare il pallone e servire Gudmundsson che tenta il lancio per Kean che però abbatte Akanji.

29' - Cosa si è mangiato Kean!!! Con la porta praticamente spalancata, arriva sul pallone di Brescianini con mezzo secondo di ritardo e non riesce a ribadire in rete. Male la difesa interista.

28' - Splendida chiusura di Bisseck che anticipa Kean pronto a ricevere il pallone di Fagioli.

28' - Barella stende Parisi, punizione pericolosa per la Fiorentina.

24' - Bella chiusura di Barella su Parisi, poi il centrocampista prova il lancio per Esposito anticipato da Pongracic.

21' - Gudmundsson vicinissimo al pareggio. Cross di Dodo, l'islandese fulmina Akanji che rimane impietrito ma colpisce con la spalla invece che con la testa. La conclusione finisce a pochi centimentri dal palo di destra.

20' - Non c'è un attimo di tregua: gran palla per Esposito che colpisce in diagonale in maniera non pulita, con la sfera che sibila a pochi centimetri dal palo destro.

19' - Rimpallo favorevole per Dimarco che prova a lanciare Barella, De Gea capisce tutto e blocca il pallone in uscita. Sul ribaltamento, contatto Carlos Augusto-Kean davanti a Sommer, con l'azzurro che protesta.

16' - La Fiorentina recupera palla dopo un contrasto di Parisi su Thuram non sanzionato, Kean prova il tiro a giro con Sommer che para in due tempi.

14' - Cross di Dodo che prende in controtempo Kean e Gosens, palla che si spegne in fallo laterale.

12' - Da ricordare che l'Inter gioca col lutto al braccio per ricordare l'ex assistente di José Mourinho, Silvino Louro.

10' - Conciliabolo tra Barella e Colombo dopo un fallo di Carlos Augusto.

8' - Reclama Esposito per un presunto tocco di mano di un difensore avversario in area, Colombo lascia correre.

7' - Barella trova la rete del 2-0 servito magistralmente da Dumfries, ma Colombo alza il braccio: il capitano era in fuorigioco.

6' - Kean servito da Gosens in piena area strozza completamente la palla col colpo di suola, pallone fuori. Ma c'era comunque fuorigioco del tedesco.

4' - Panico in area viola: Thuram punta l'uomo e mette in mezzo, Gosens rinvia male lasciando la palla attiva con Esposito che colpisce di testa trovando il riflesso di De Gea. Poi la Fiorentina si sbarazza a fatica del pallone.

2' - Dumfries salta irregolarmente su Ndour, punizione Fiorentina.

IL GOL DI ESPOSITO: Barella raccoglie un rilancio errato di Gosens e mette in mezzo un pallone al bacio per Esposito che elude la marcatura di Ranieri e di testa da due passi infila De Gea. Pronti via e nerazzurri già avanti.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOO!!!

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20.47 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - De Gea e Barella davanti a Colombo per il sorteggio.

20.42 - Fiorentina e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Saluto di Riccardo Ferri all'arbitro Colombo.

20.32 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti inizierà la partita.

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