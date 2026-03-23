Emiliano Viviano è particolarmente stupito dal momento complicato dell'Inter. "Non è la squadra che durante l'anno ci ha abituato ad avere il controllo della partita, è spesso in balia dell'avversario e francamente è difficile capire il perché", afferma a Pressing.

"Poi ci sono gli episodi perché con l'Atalanta potevano portare i tre punti e vale anche in questa gara. Però l'Inter perde le distanze, non ha sicurezza con e senza la palla. Corri anche di più ma non sei messo bene in campo. Quel che non si capisce è come non riesca a gestire. Thuram? Sta mancando nel suo marchio di fabbrica, puliva i palloni sporchi, veniva incontro, faceva giocate a mille all'ora. Cose molto più importanti per la squadra, molto più del gol".

C'è anche un giudizio su Sommer e sul gol della Fiorentina. "Difficilmente quest'anno ci ha messo una pezza come Maignan nel Milan. Per me uno del livello di Sommer su questa palla può fare meglio - dice -. Sbaglia la respinta con la mano, non lavora di polso per respingere lateralmente. Non è un errore gravissimo, ma dipende il livello in cui sei. Mani di Pongracic? Io resto sulla logica, se non la prende la palla va a Thuram... Il varista, Maresca, ha dichiarato di sua sponte che si trova in difficoltà ad arbitrare il Napoli, di conseguenza in questo momento non dovrebbe fare il varista o arbitrare Milan o Inter".