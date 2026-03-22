Francesco Pio Esposito, attaccante dei nerazzurri è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Inter.

L'Inter non ha vinto una partita importante. Avete gestito troppo con poca cattiveria quando la Fiorentina era in difficoltà.

"Siamo partiti con l'approccio giusto che ci voleva. Poi la Fiorentina ha preso campo meritando il pareggio".

Quanto sei carico di andare in Nazionale?

"In questo momento sono più dispiaciuto per il pareggio, era importante per noi. Da domani mattina azzero tutto e penserò alla nazionale".

Com'era l'umore dopo la partita?

"Una vittoria sarebbe stata molto importante per noi, ma voglio rimarcare che siamo a +6 ed è ancora tutto nelle nostre mani".