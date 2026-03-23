Le pagelle della Gazzetta dello Sport vedono come protagonista in positivo per l'Inter il marcatore nerazzurro a Firenze, Pio Esposito, premiato con un 7 in pagella: l'attaccante tiranneggia nel giardino viola imponendo la sua fame. Il peggiore è invece Thuram, 4,5: non un'idea, un guizzo, un'anima. Voto 5 a Chivu, le pile sono scariche e lo scudetto non è vinto.

Anche Sommer viene "punito" col 5, complice la respinta corta su Gudmundsson. Bene Bisseck, 6,5, abbassa il ponte levatoio ed è persino sfrontato in azione offensiva. Male Akanji, altro 5: complicata la partita contro Kean e nel recupero sbaglia il match point. Non si salva nemmeno Carlos Augusto, 5,5, piace molto meno che contro l'Atalanta.

A centrocampo 5 a Dumfries, non azzecca mai la giocata. Si salva Barella, che firma un assist ma perde anche il pallone dell'1-1: voto 6. Sufficiente anche Calhanoglu, in condizioni confortanti. Pagella da 5 per Zielinski, stanco: non migliora nemmeno quando passa da mezzala a play. Pagella da 5 anche per Dimarco, timido nell'affacciarsi nella metà campo avversaria.

Dalla panchina 6 ad Acerbi, non crolla contro Kean. Malissimo Bonny, 4,5, impatto disastroso sulla partita come già in altre occasioni. Infine 5,5 a Frattesi, non si orienta da interno né a destra né a sinistra.

Nella Fiorentina fioccano i 7: Vanoli, Fabioli, Dodò, De Gea, Ndour e diversi 6,5: Pongracic, Gosens, Brescianini, Parisi, Gudmundsson, Kean, Harrison.