Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è arrivato pochi minuti fa in via Rosellini a Milano per l'assemblea della Lega Serie A. "Mani di Pongracic? Parliamo dopo l'assemblea". ha risposto il massimo dirigente nerazzurro.

Sezione: Focus / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 11:33
Autore: FcInterNews Redazione
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