Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale italiana di Coverciano dopo che lo staff medico azzurro, verificate le sue condizioni fisiche, lo ha ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto, il ct Gennaro Gattuso ha chiamato Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna. 

Sezione: News / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 11:44 / Fonte: figc
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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