Gianluca Pagliuca è stato ospite questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare, tra le altre cose, anche del momento complicato dell'Inter. "L'Inter ha sei punti sul Milan e sette sul Napoli, è ancora la favorita", afferma l'ex portiere.

"Ha rallentato, nelle ultime partite non si è vista l'Inter spumeggiante delle gare precedenti - aggiunge Pagliuca -. Ci sta, meno male che il Milan ha perso con la Lazio perché a -3 il discorso sarebbe stato diverso. Ovvio che se l'Inter dovesse battere la Roma metterebbe un ulteriore mattoncino. Ha il 70% di vittoria, ma deve evitare altri passi falsi. Fantasmi dall'anno scorso? Lì il vantaggio era minimo, adesso l'Inter ha in mano il campionato e sinceramente dovrebbe esserci una Caporetto perché ha ancora tanto vantaggio e dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan. L'Inter ha un incontro difficile, ma deve approfittarne. Esposito? Mi auguro che questi giovani diano nuova linfa al gruppo azzurro perché un altro Mondiale senza l'Italia sarebbe assurdo".

Si parla anche del post Sommer. "Vicario è un buon portiere ma per me non è il migliore in giro oggi. Ci sono diversi portieri migliori di lui, poi gli intrecci di mercato sono questi ma spero per l'Inter che sia la scelta giusta", dice Pagliuca.