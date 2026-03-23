Sono tanti i giocatori dell'Inter che appaiono in debito d'ossigeno. Secondo La Gazzetta dello Sport, Zielinski e Dimarco avrebbero bisogno di un po' di riposo. Barella è stato decisivo nel bene e nel male, col settimo assist ma anche regalando a Fagioli la palla del pareggio.

Ma il caso "più grave" è Thuram. Invece di raccogliere l'eredità di Lautaro, si è assopito all'ombra di Esposito. Il francese è irreperibile ed è in prospettiva tra i cedibili. Il livello delle prestazioni è sotto la decenza, così alimenta riflessioni all'interno della società. Meriterebbe la panchina, se non fosse che Bonny è a sua volta fuori fase.