Ci va giù duro Paolo Di Canio sulla prestazione dell'Inter e su alcuni singoli dopo il pareggio di Firenze. Direttamente dagli studi si Sky Sport, l'ex calciatore si esprime così: "Questa squadra è in difficoltà negli elementi cardine. Thuram continua a camminare, non so perché sia così svuotato e Barella commette quell’errore... A 8 giornate dalla fine, rinvii e finisce... Gravissimo, è gravissimo. Questo vuol dire non capire i momenti, io d’esterno la tiro lontano dai, ma che tocchetto è? Io quella palla non la do comoda come se fossi in partitella. Voglio far vedere che ho personalità ma poi niente, non arriva... Se voglio fare queste cose devo essere Iniesta, altrimenti niente”.

Poi Di Canio fa il paragone con il Napoli di Antonio Conte, terzo a 7 punti dai nerazzurri: “Il Napoli arriva di rincorsa e Conte ha quella capacità di dire 'Andiamo a vincere in casa col Milan, date retta a me che può succedere. Sembrava un’annata disastrosa, vincere due scudetti consecutivi non è mai successo qui, diventereste degli eroi”. Lui fa questi discorsi, gli altri invece gestiscono... Lui ha la capacità di capire i momenti”.