Nella sua moviola per La Nuova Ds, Mauro Bergonzi parla del possibile calcio di rigore negato all'Inter nel primo tempo. "C'è un cross al centro di Dumfries, il pallone finisce a centro area, presumibilmente sulla mano destra di Pongracic, dico presumibilmente perché non sono stati mandati replay. E' punibile il tocco di mani? Tende ad allargarlo per cercare il pallone e per me è punibile con il calcio di rigore".

"Il direttore di gara è posizionato benissimo, non ha fischiato nulla - dice ancora Bergonzi -. Potrebbe essere stato preso dal dubbio che il pallone possa essere stato toccato col tacco. Il grave problema è che il Var non ha richiamato l'arbitro e per me rivedendola questa poteva essere un calcio di rigore ed era il 7' del primo tempo. Mani di Esposito nell'altra area? Il braccio va a ritrarsi per non farlo diventare punibile, questo non è punibile e non è mai calcio di rigore, perché è esattamente l'opposto degli altri che abbiamo visto".

Nessun rigore anche per il contatto tra Kean e Akanji sempre nel primo tempo. "Corretto non assegnare il penalty", dice Bergonzi.