Visto che DAZN non solo non ha mandato replay ma non si è neanche soffermata sull'episodio del fallo di mano di Marin Pongracic al minuto 8, con l'Inter in vantaggio per 1-0 a Firenze, dagli studi di 'Pressing' è l'ex arbitro Graziano Cesari che analizza quanto accaduto: "Colombo è piazzatissimo e fa ampi gesti di proseguire. Bisogna stabilire se questo braccio destro è fuori dalla sagoma, se è un pallone inaspettato ma soprattutto se ha causato un dolo evidente a Thuram che poteva in qualche modo indirizzare il pallone verso la porta".

"L'impronta dell'AIA è che questo non sia considerato un errore di Colombo, che non intervenire non sia considerato un errore da parte del VAR... Io qualche dubbio ce l'ho, perché se un giocatore sbaglia il colpo di tacco non è colpa degli avversari... Ma soprattutto il cross arriva da molto lontano, un calciatore deve essere sempre pronto. Ma posso anticipare che l'AIA dirà che è tutto corretto. Rigore chiesto al 18' da Kean? Carlos Augusto non fa nessun tipo di fallo, va solo in opposizione". In più il brasiliano prende un giallo per fermare un contropiede dopo un fallo non fischiato di Pongracic su Thuram. "Il ginocchio di Pongracic su Thuram è da fischiare", dice ancora l'ex arbitro.

Cesari parla anche della designazione. "Ho molti dubbi e ci sono due varisti che non sono specialisti. Uno è Maresca, che non può arbitrare il Napoli. La trovo molto strana come designazione. Io la trovo strana. Non sto mettendo nessun criterio di malafede, dico solo che avrei preferito un varista di professione e un Avar di professione in una partita così importante".