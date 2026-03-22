Il vice allenatore dell’Inter Aleksandar Kolarov parla così in conferenza stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro la Fiorentina:

Sta subentrando un po' di paura, non vincete da 4 partite

"Se conti anche la Coppa Italia sono 4, ma in campionato sono 3. La squadra ha cominciato e ha chiuso bene, c'è mancata la parte centrale, la Fiorentina ha reagito bene dopo il gol subito. Qua non è mai facile venire a giocare, il risultato è giusto, siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani".

Cos'è che non va?

"Cercheremo di migliorare le cose che non abbiamo fatto bene. Siamo e siete abituati che l'Inter vinca sempre giocando bene, non stiamo attraversando il nostro miglior momento, è tutto dovuto per voi... Può capitare avere un momento di calo, anche gli altri lo hanno avuto. Siamo ottimisti, sappiamo dove dobbiamo migliorare, continuiamo sulla nostra strada".

Potevate far meglio dopo l'1-0?

"Potevamo chiuderla in quei 10 minuti, sono d'accordissimo, abbiamo forse un po' speculato che non è nel nostro DNA, cercheremo di migliorare su questi aspetti”.