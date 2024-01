Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha in mente una vera e propria rivoluzione per il calcio professionistico, che vuol fare sentire i suoi effetti dalla Serie A fino alla Serie C. L'indiscrezione è di Sportitalia, che rivela tutti i dettagli dell'idea del numero uno del calcio italiano: trattasi di revisione completa dei format delle tre leghe professionistiche, con un calo a 18 squadre che riguarderebbe contestualmente Serie A, Serie B e Serie C, che abbandonerebbe così la divisione in tre gironi.

Le prime consultazioni hanno creato divergenze, con le big che vedrebbero di buon occhio una riforma di questo genere, trovando invece la netta opposizione delle medio piccole.