Presente anche lui a Londra per gli eventi di contorno della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, l'ex centrocampista del Milan Mathieu Flamini ha commentato l'annata dei rossoneri per Sport Mediaset: "Vivo sempre da molto vicino la Serie A, sono sempre un grande fan dei rossoneri. Non è facile vincere il campionato ogni anno, quest'anno sono arrivati secondi ma l'Inter è stata più forte. Ora arriverà un nuovo allenatore che cambierà le cose, speriamo bene per l'anno prossimo".