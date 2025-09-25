Olivier Giroud non perde il vizio del gol decisivo: l'ex Milan regala infatti al Lille la vittoria al debutto in Europa League nel match contro i norvegesi del Brann. La gara è terminata 2-1: apre le marcature per i Dogues Igamane al 45esimo, pareggia qualche minuto dopo Magnusson prima che all'80 Giroud piazzi la stoccata vincente.

Vincono e sorridono invece i romeni del FCSB contro il G.A. Eagles grazie al gol segnato da Miculescu al 13esimo minuto, rete che basta alla squadra del cipriota Charalambous a conquistare i primi tre punti europei.

Sezione: News / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 20:48
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
