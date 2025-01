"Mi auguro che la vittoria di oggi non crei false illusioni in casa Milan prima del derby. Se l'atteggiamento è quello visto oggi, c'è da essere preoccupati. L'atmosfera domenica sarà ben diversa". Così Roberto Donadoni, grande ex rossonero, commentando per Radio TV Serie A l'epilogo della sfida dell'ora di pranzo, a San San Siro, dove la squadra di Sergio Conceicao ha rimontato due gol al Parma nei minuti di recupero.