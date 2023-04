Dopo il 3-3 di San Siro contro il Benfica che vale la semifinale di Champions League, Inter TV raccoglie le emozioni a caldo di Joaquin Correa: "C'è felicità, volevamo la semifinale e l'abbiamo meritata. Il gruppo sta dando tutto, anche se le cose non vanno come vogliamo. Siamo contenti".

Avete messo tutto in campo, trova una parola per la squadra.

"Nessuna parola, questi siamo noi. Se troviamo il modo di fare sempre così faremo tante cose belle. Questo è il difetto di quest'anno, vogliamo finire l'anno alla grande".

Quanto era importante questo risulato a San Siro?

"Importantissimo, ora abbiamo una semifinale da giocare ma dobbiamo pensare al campionato che siamo un po' indietro".

Ti mancava solo trovare il gol. Può essere un punto di svolta per te?

"Sì, sicuramente fare gol dà fiducia perché non lo facevo da tanto. Noi attaccanti non stanno segnando molto, sono contento anche per Lautaro".

Si può sognare in grande?

"Certo, bisogna sognare se no le cose non arrivano. Abbiamo questo sogno e lo possiamo realizare giocando da squadra come oggi".