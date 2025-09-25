Sarà Atalanta-Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo il tris calato dalla squadra di Patrick Vieira questo pomeriggio sull’Empoli nel match valido per i sedicesimi. Saporiti illude la squadra toscana con il suo gol che apre la partita al 12esimo minuto, ma la festa degli azzurri dura pochissimo perché al 15esimo Frendrup fa 1-1. Al 56esimo Marcandalli fa 2-1 e nel finale Ekhator segna il gol del 3-1 che chiude la gara.