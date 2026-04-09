In vista di Inter-Como, in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00, il club comasco comunica che, presso la piattaforma online di Vivaticket sono disponibili i biglietti per il settore ospiti (Terzo Anello Blu) fino alle 19.00 di lunedì 20 aprile 2026. Il prezzo dei biglietti per il settore riservato ai tifosi del Como è di 25 € e saranno disponibili 4.300 biglietti.
Sezione: News / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 16:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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