In vista di Inter-Como, in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00, il club comasco comunica che, presso la piattaforma online di Vivaticket sono disponibili i biglietti per il settore ospiti (Terzo Anello Blu) fino alle 19.00 di lunedì 20 aprile 2026. Il prezzo dei biglietti per il settore riservato ai tifosi del Como è di 25 € e saranno disponibili 4.300 biglietti.