In attesa di eventuali innesti dal mercato, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel si tiene stretto il proprio difensore Chalobah proposto oggi come titolare nella sfida contro il Leicester dell'obiettivo - anche oggi fuori dai convocati - Wesley Fofana. "L'anno scorso è arrivato in squadra cercando di ritagliarsi il suo spazio, ora ho la sensazione stia crescendo come giocatore e abbia delle grandi aspettative su ciò che può fare. Una fase del genere è normale per un giovane come Trevoh, noi crediamo in lui", le dichiarazioni del tecnico tedesco prima dell'incontro che il Chelsea ha vinto per 2-1.

Giacomo Principato