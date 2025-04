Pierluigi Brivio , ex difensore di Venezia e Monza e preparatore dei portieri per i brianzoli, ma anche per le giovanili dell'Inter, dove ha avuto sia Ionut Radu che Filip Stankovic, ha parlato così del momento vissuto dai due calciatori: "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Filip. Stava facendo bene e si stava ritagliando uno spazio sempre maggiore, a suon di buone prestazioni. Allo stesso tempo - le sue parole al al Corriere del Veneto - sono contento per Radu perché avrei puntato parecchio su una carriera molto diversa da quella che ha avuto finora. Ma ha ancora il tempo di recuperare il terreno perduto".

Chi giocherà quando rientrerà Stankovic?

"La cosa più importante è che la porta del Venezia sia in buone mani. È l'ultimo dei problemi in questo momento per la squadra".