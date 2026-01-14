Ange-Yoan Bonny, che torna a vestire da una maglia da titolare questa sera, arriva in postazione DAZN per la consueta presentazione di questo impegno infrasettimanale dell’Inter contro il Lecce: “Abbiamo a cuore di vincere questa partita, di prendere i tre punti. Contento di poter aiutare la squadra oggi, faremo il massimo per i tre punti”.

Il primo posto è motivo di pressione o di esaltazione?

“Non so se c’è pressione, per me è più uno stimolo per squadra e tifosi. Siamo l’Inter e dobbiamo essere primi in tutto”.