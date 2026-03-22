Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così l’amaro 1-1 rimediato stasera al Franchi contro la Fiorentina: “Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e cercare di correggere. Dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, stiamo avendo delle difficoltà ma dobbiamo assolutamente finire bene la stagione”.