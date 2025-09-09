La Juventus ritrova diversi nazionali che hanno concluso nelle ultime ore gli impegni con le loro selezioni. Oggi alla Continassa sia Manuel Locatelli che Kenan Yildiz - riporta TMW - hanno svolto un lavoro di recupero, mentre Andrea Cambiaso (squalificato per la super sfida di sabato contro l'Inter) e Federico Gatti si sono aggregati al resto del gruppo.

Differenziato, invece, per Fabio Miretti Francisco Conceicao, alle prese con un problema fisico accusato con il Portogallo. "L'ex Porto non ha riportato lesioni, ma resta comunque in dubbio per il match contro i nerazzurri", si legge. Primo allenamento bianconero per Lois Openda, regolarmente presenti Edon Zhegrova, Teun Koopmeiners, Mattia Perin e Juan Cabal.

Sezione: Focus / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 20:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print