L'Assemblea di Lega in corso da questa mattina, con la partecipazione anche dell'Inter, è stata interrotta pochi minuti fa per far spazio al consiglio di amministrazione convocato d'urgenza per decidere sulla disputa di Bologna-Milan. Tra le ipotesi al vaglio, la disputa al Dall'Ara a porte chiuse, la disputa in campo neutro (si è parlato del Sinigaglia di Como) o il rinvio della partita a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo in corso in Emilia Romagna.