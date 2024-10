È in programma questa mattina l'assemblea dei club della Serie A nella sede milanese di via Rosellini. Presente coi suoi dirigenti, tra i quali il Ceo per la parte corporate Alessandro Antonello (al centro di voci di cambio società), anche l'Inter come si vede nelle nostre immagini.

L’arrivo della dirigenza Inter in Lega. Con Marotta c’è… anche Antonello ️ pic.twitter.com/ZkXAIx0EHV — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 25, 2024