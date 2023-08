L'infortunio di Jurrien Timber complica i piani dell'Inter per Takehiro Tomiyasu. Il difensore olandese, vittima di un infortunio che non lascia sereno l'Arsenal, verrà con tutta probabilità sostituito proprio dall'obiettivo di mercato nerazzurro, con gli inglesi che a questo punto difficilmente consentiranno all'ex Bologna di far rientro in Italia. A proposito delle condizioni di Timber ne ha parlato proprio il tecnico Mikel Arteta al fischio finale: "A fine primo tempo il fisioterapista e i medici lo hanno visitato e sono stati favorevoli a farlo continuare, poi nel secondo tempo ha fatto un movimento e si è sentito male. Dovremo valutarlo".