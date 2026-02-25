Massimo Ambrosini, ospite negli studi di Cronache di Spogliatoio, dice la sua sul momento di forma non esaltante di Nicolò Barella: "È andato un po' fuori giri, in tutti i sensi. Pare sia entrato in un momento nel quale vuole fare troppo e questo magari ti limita un po'". Allargando il discorso alla squadra dopo l'eliminazione dalla Champions league ha aggiunto: "Le buone notizie sono arrivate da Federico Dimarco e Pio Esposito, il migliore dell'Inter. Il problema dei nerazzurri è che lui è stato l'unico attaccante che ha fatto buone partite è stato lui: Lautaro Martinez all'andata fece poco, Marcus Thuram ha fatto pochissimo ieri sera ma non mi era piaciuto nemmeno in Norvegia. Yoan Bonny non lo considero perché è entrato dopo".

"Se fai una partita normale in trasferta non arrivi a dover rimontare due gol al ritorno. Abbiamo sempre detto che la forza dell'Inter è nei due attaccanti che combinano, in due partite non si sono mai passati la palla perché non si sono mai trovati".