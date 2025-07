Renato Gaucho, tecnico del Fluminense, gonfia il petto a poche ore dalla semifinale del Mondiale per Club che vedrà la sua squadra scontrarsi col Chelsea con il sogno in testa di giocarsi l'ultimo atto del torneo domenica: "Per me, questa Coppa del Mondo è un titolo - ha detto a Globoesporte -. Perché stiamo affrontando le migliori squadre del mondo. Oggi, il Fluminense è uno delle quattro migliori al mondo. E abbiamo affrontato le potenze del calcio mondiale. Molte persone non ci credevano, invece oggi stiamo portando il calcio brasiliano al massimo livello possibile. Fino a poco tempo fa, anche Flamengo, Botafogo e Palmeiras giocavano bene. Quindi stiamo salvando, diciamo così, la credibilità del calcio brasiliano nel mondo. Perché il Fluminense ha fatto una cosa molto bella. È come se fosse un titolo. Sappiamo che c'è una semifinale davanti a noi, ma, per tutto quello che abbiamo fatto, sono sicuro che i nostri tifosi sono molto orgogliosi".