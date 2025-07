Ospite in qualità di 'Legend' all'evento organizzato dalla FIFA, a New York, in cui è stato mostrato il trofeo del Mondiale per Club ai tifosi presentii, Marco Materazzi ha detto la sua sul torneo che ha visto per la prima volta la luce ormai un mese fa: "Innanzitutto, è una novità - la premessa dell'ex difensore dell'Inter a FIFA.com -. Il torneo è davvero bello perché c'è molta gente allo stadio. Questa è la mia prima idea, e poi saranno pronti per l'anno prossimo perché c'è una grande competizione in arrivo con la Coppa del Mondo, quindi è la prima volta. È andato tutto bene, e quindi siamo felici per questo, e poi aspettiamo i primi campioni della Coppa del Mondo per Club. Real Madrid-PSG è una partita importante, non è facile pronosticare chi sarà la finalista. Dall'altra parte abbiamo il Fluminense, penso che giochino molto bene e possano raggiungere la finale. Il mio pronostico per la finale è Fluminense-PSG".