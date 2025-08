Sabato di allenamento e fatiche per l'Inter agli ordini di Cristian Chivu. Curioso siparietto ripreso dai canali ufficiali del club nerazzurro. I giocatori entrano ad Appiano ed esprimono alcuni pensieri rapidi, come saluti. Da Lautaro a Darmian, passando per Sucic, Dimarco e Zalewski, fino ad arrivare a Zielinski. Marcus Thuram ha deciso di salutare i suoi connazionali: "Buongiorno Francia, mi mancate. Vi mando un bacio", ha detto Tikus.

Con dedica a casa pic.twitter.com/CtdvY7FguF — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 2, 2025