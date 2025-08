Sembra essere al capolinea l'avventura di Sebastiano Esposito con la maglia nerazzurra. Dopo il Mondiale per Club, ecco che il Cagliari è a un passo dall'attaccante classe 2002, reduce da una stagione positiva con la maglia dell'Empoli, frutto di 10 gol e 2 assist in 37 presenze. Lo riferisce Sky Sport. Da diversi giorni le parti avevano riallacciato i contatti per cercare di concludere una trattativa che, adesso, sembra essere in chiusura. Esposito potrà dunque contribuire in termini realizzativi alla missione salvezza della formazione di Fabio Pisacane. Sul giocatore c'era anche la Fiorentina, che necessitava però di alcune operazioni in uscita prima di tentare l'affondo. Esposito si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo.