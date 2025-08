Niente Inter per David Stückler, adesso c'è la conferma definitiva. Dopo i rumors sempre più incalzanti delle scorse ore, l'attaccante danese, adesso c'è l'ufficialità, è un nuovo giocatore del Vicenza. La società veneta "è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore David Stückler dall’Unione Sportiva Cremonese, a titolo temporaneo, fino al termine della stagione.

Stückler, attaccante classe 2004, nell’ultima stagione è reduce dall’esperienza con la Giana Erminio, collezionando 16 gol in 45 partite tra campionato, Playoff e Coppa Italia di Serie C. Nel corso della sua carriera, il neo giocatore biancorosso è cresciuto nella Akademisk Boldklub (squadra danese di terza divisione), per poi firmare nell’estate del 2022 il suo primo contratto da professionista con la Cremonese.

Benvenuto a Vicenza David".