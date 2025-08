Davide Frattesi corre verso il recupero. Il centrocampista nerazzurro è pronto al rientro alla Pinetina per preparare la nuova stagione dopo essersi sottoposto ad un intervento nelle scorse settimane.

Frattesi su Instagram ha ringraziato lo staff dei fisioterapisti che lo hanno seguito in queste settimane in un centro specializzato per la cura del suo problema fisico e il suo recupero. "Grazie di cuore, ragazzi. È stato un piacere", le parole di Frattesi.