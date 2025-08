L'Atalanta ha ritenuto non adeguata l'offerta dell'Inter per Ademola Lookman e il nigeriano, dopo aver eliminato dai social tutta la sua vita atalantina, si è rimesso la maglia della Dea, almeno momentaneamente, precisa la Gazzetta dello Sport. L'attaccante nella giornata di oggi si è allenato a Zingonia come programma. Rimasto in Lombardia mentre il resto della squadra è in Germania per disputare l'amichevole contro il Lipsia, il ventisettenne è "sceso in campo nel centro sportivo per svolgere il suo programma riabilitativo dovuto all'infortunio al polpaccio", causa della mancata partenza con il resto del gruppo di Juric.

"Almeno per ora Lookman non strappa, non sbraccia, non sbatte i pugni sul tavolo" anche se la prima frecciata social è stata scoccata. "Ora bisogna ragionare giorno per giorno". L'Inter dal canto suo, fa sapere la Rosea, "aspetta un segnale da parte della punta" che l'anno scorso, in pieno flirt con il PSG, "chiese di non essere convocato per la prima in Serie A". I nerazzurri di Milano dunque aspetteranno ancora qualche giorno "per capire se ritoccare nuovamente l'offerta della Dea, arrivata a 45 milioni bonus compresi".