Il tecnico Simone Banchieri ha speso parole al miele nei confronti di Michele Di Gregorio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttojuve.com: "Era già fortissimo, aveva giocato nell'Inter e veniva da uno scudetto vinto in Primavera non da titolarissimo. A Novara ci rendemmo conto di quanto fosse bravissimo, ero nel settore giovanile ma ebbi comunque l'opportunità di dare un mio parere favorevole su di lui. Ci fu l'opportunità di valutarlo e fin da subito notammo la sua personalità dirompente, era difficilissimo fargli gol e la sua presenza in porta era importante".