Ancora un colpo per la Juve Stabia che pesca ancora in casa Inter. Il club campano, che qualche giorno fa ha ufficializzato l'arrivo del gioiellino dell'Inter Primavera, il campione d'Italia di categoria con Zanchetta Giacomo De Pieri, ha chiuso la trattativa con i nerazzurri per Giacomo Stabile come fa sapere Gianlucadimarzio.com. Il difensore ventenne è reduce dall'avventura all'Alcione, club di Serie C nel quale ha militato la scorsa stagione in prestito.