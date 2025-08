Gianni De Biasi, interpellato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ha voluto ricordare la sua esperienza con la maglia dell'Inter: "Stagione 1975-76, sono un centrocampista di belle speranze e mi mettono in camera con Sandro Mazzola, un mito. Mazzola tiene accesa la luce fino a notte inoltrata perché deve scrivere la sua autobiografia (La prima fetta di torta, uscita nel 1977, ndr). 'Gianni, ti dà fastidio la lampada?'. E io: 'Ma no, ci mancherebbe'. Invece sì, mi disturbava parecchio il sonno".

De Biasi spiega un aspetto individuale: "L’amarezza vera però è un’altra, è il mancato debutto in Serie A. A Perugia sto per entrare, poi si fa male qualcuno e il mister, Chiappella, cambia la scelta, fa entrare Acanfora. Morale: zero presenze nell’Inter dei grandi, soltanto la Primavera".