"Mi fa piacere essere qui da diversi anni", ha detto Juan Jesus ai microfoni di Radio CRC, dove il difensore azzurro è tornato anche sul passato, su Luciano Spalletti, "prima persona che ha creduto in me, senza di lui non sarei arrivato a fare la storia a Napoli", prima di parlare del presente e del futuro: "Ora c'è Conte qui e so di avere la sua fiducia. Sono contento di aver trascorso tanto tempo qui e aver vinto due scudetti: speriamo di scrivere ancora la storia del club insieme".

"Siamo all'inizio della stagione, daremo tutto nel corso dell'anno" ha continuato sul presente e l'immediato futuro prima di avvisare compagni e avversari: "Abbiamo l'obbligo di difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Vincere è bello, ma dobbiamo continuare a farlo per entrare nella storia".