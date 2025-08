C'è chi ritiene che la telenovela Ademola Lookman possa proseguire ancora per molto tempo, ma non è detto. Secondo Sport Mediaset l'Inter si è presa 48 ore di tempo per decidere se rilanciare o meno l'offerta all'Atalanta per il centravanti nigeriano. Il giocatore fa muro e spinge per il trasferimento a Milano. Al momento l'Inter non ha scelto l'alternativa principale al nigeriano, stando all'emittente.