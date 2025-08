Poteva essere un ottimo rinforzo per la fase offensiva dell'U-23 a disposizione di Stefano Vecchi. Ma alla fine il futuro di Stuckler sarà in Veneto. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il Vicenza ha sorpassato l'Inter U23 nella corsa al centravanti danese-iraniano di proprietà della Cremonese. Il motivo? Il club grigiorosso lo cede in prestito per una stagione.