"Il mercato aperto può condizionare, ma sono tutti preparati a lavorare sul materiale a disposizione. Fosse per me lo chiuderei prima, non vedo la necessità di andare fino al 1° settembre ma prendiamo atto di quello che è" ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri a Il Messaggero. "Per un fatto di tranquillità penso che sia meglio chiuderlo prima. Il problema per chi allena è quando i calciatori vogliono andare via e non lo dicono. Se ammettono con chiarezza ciò che vogliono veramente, allora un tecnico valuta le scelte da fare. Peggio quando si tace, ci si tiene tutto dentro agendo di nascosto" ha continuato.

In A ecco il ritorno di Allegri, Sarri e Pioli, le novità Chivu all’Inter e Cuesta al Parma:

"Sicuramente è un campionato dove tornano figure importanti. Ciò è positivo per tutto il movimento. Non bisogna avere paura degli stranieri che possono arrivare, è un confronto, si prende e si dà per cercare di migliorarsi".